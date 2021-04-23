Песков прокомментировал слова Медведева о «холодном мире» между РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что сейчас между российским государством и Соединенными Штатами наблюдается «холодный мир». Соответствующее заявление экс-президент РФ сделал в статье для РИА «Новости».

На вопрос журналистов о том, Москве или Вашингтону необходимо сделать первый шаг, Песков ответил, что нужна обоюдная политическая воля.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин не раз демонстрировал свою политическую волю, а именно, он говорил о том, что Российская Федерация заинтересована в налаживании отношений, в восстановлении отношений с США.

«Мы также слышали слова со стороны наших американских визави о готовности вести диалог по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Но, к сожалению, вот эти декларации со стороны американцев — они не совпадают с конкретными делами. Конкретные дела вредят двусторонним отношениям», — сказал представитель Кремля.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 16 российских организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым Москве вмешательством в американские выборы. Также в рамках новых ограничительных мер США выслали 10 российских дипломатов.

В ответ Вашингтон получил от Москвы список дипломатов, которые будут высланы из России.