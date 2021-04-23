Бывший президент Чехии заявил, что ему стыдно из-за действий Праги в отношении Москвы

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший пост с 2003 по 2013 год, заявил о том, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России на фоне скандала с высылкой российских дипломатов из республики. Об этом сообщает газета Blesk.

«То, что мы (Чехия) лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно, и что меня удручает (и отталкивает от желаний) пытаться вообще еще что-то делать в этой стране, — подчеркнул он.

По его мнению, все это является свидетельством современного состояния страны, а также что «мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику».

Кроме того, он отметил, что все заявления чешских властей связаны со стремлением «заработать очки в Вашингтоне и НАТО».

«Чехия — это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса <…> Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — заявил Клаус.

По словам экс-президента государства, решение властей выслать дипломатов было поспешным. До вынесения каких-то принципиальных заключений по инциденту во Врбетице руководство республики должно было «дождаться получения по-настоящему серьезных цифр и информации» о случившемся.

«Идея выдвигать ультиматумы России до тех пор, пока этих данных нет, — это, как я думаю, является неправильным», — сказал он.

Ранее депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в противном случае история с громкими обвинениями выглядит не очень основательно.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.