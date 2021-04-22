Путин рассказал о планах реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов

Президент России Владимир Путин заявил о планах по реализации задачи, направленной на снижение эмиссии парниковых газов. В пятницу, 22 апреля, российский глава выступал на онлайн-саммите по вопросам климата, сообщает пресс-службе Кремля.

«Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций», — обратился Владимир Путин.

По словам президента, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере.

«Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение», — добавил Владимир Путин.

Президент уточнил, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов.

Добиться поставленной задачи, по словам Владимира Путина, удалось благодаря кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики.

Ранее Хабаровский край попросил Минприроды включить в нацпроект пруды с опасными отходами. Национальный проект «Экология» - один из инициированных Путиным национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.