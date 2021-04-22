МИД рекомендовал россиянам не ездить в Чад без крайней необходимости

Министерство иностранных дел России советует воздержаться от поездок в Чад до полной нормализации обстановки в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

»МИД России рекомендует воздержаться от поездок в республику Чад, которые не вызваны крайней необходимостью, вплоть до полной нормализации обстановки в этой стране и обеспечения надежных гарантий безопасности», — уточнила Захарова.

До этого стало известно о смерти президента страны Идриса Деби.

Переизбиравшийся на шестой срок Деби, как сообщалось, был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами. Инцидент произошел при посещении передовой на севере страны. Позднее 68-летний президент скончался в больнице.

20 апреля военные Чада закрыли границы после смерти президента. Ограничения на въезд были сняты на следующий день.

Кроме того, после гибели президента в Чаде объявили двухнедельный траур.