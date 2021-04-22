Американский посол выехал из резиденции в Москве

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан выехал из своей резиденции Спасо-хаус в Москве, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, дипломат покинул резиденцию с багажом, в его автомобиль загрузили три чемодана, после чего посол сел в автомобиль и выехал за ворота резиденции. Предполагается, что он направляется в аэропорт для вылета в Вашингтон.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву.

До этого, 20 марта, в Москву на консультации отправился российский посол в США Анатолий Антонов. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.