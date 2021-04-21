Якуба Кулганека назначили новым главой МИД Чехии
Президент Чехии Милош Земан назначил новым главой МИД страны Якуба Кулганека, сообщает РИА «Новости».
Кулганек раньше занимал пост замглавы МВД, уточняет агентство.
«Поздравляю Вас с назначением на пост руководителя МИД и желаю успехов в этой ответственной работе на благо республики», — сказал Земан.
Экс-главу дипломатического ведомства Томаша Петршичека глава государства освободил от работы 12 апреля. В течение следующих девяти дней обязанности руководителя МИД исполнял первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.
В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.