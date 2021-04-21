Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Президенту России Владимиру Путину доложили об обращении украинского лидера Владимира Зеленского, который предложил российскому коллеге встречу в Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

«Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания [Федеральному собранию]», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Он также выразил мнение, что для таких переговоров должны быть предпосылки.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения предложил Путину встретиться в Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.