Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию

Оно длилось 1 час и 18 минут.

«России удастся добиться всех поставленных задач», — подытожил Путин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.

В ходе послания Путин поручил ввести новые выплаты для беременных, новые выплаты на детей до 16 лет из неполных семей, назначил выплату в 10 тысяч рублей на каждого школьника.

Также глава государства поручил продлить программу туристического кэшбека.