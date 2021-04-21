Путин завершил послание Федеральному собранию
Ольга Якушева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию
Оно длилось 1 час и 18 минут.
«России удастся добиться всех поставленных задач», — подытожил Путин.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.
В ходе послания Путин поручил ввести новые выплаты для беременных, новые выплаты на детей до 16 лет из неполных семей, назначил выплату в 10 тысяч рублей на каждого школьника.
Также глава государства поручил продлить программу туристического кэшбека.
close