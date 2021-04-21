Путин: Россия всегда найдет путь отстоять свои интересы
Ольга Якушева
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда найдет путь отстоять свои интересы.
При этом он отметил, что главной задачей России является обеспечение мира и безопасность для россиян.
«Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы», — заявил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.
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