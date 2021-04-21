Путин: Россия всегда найдет путь отстоять свои интересы

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда найдет путь отстоять свои интересы.

При этом он отметил, что главной задачей России является обеспечение мира и безопасность для россиян.

«Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.