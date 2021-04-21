В МИД России призвали к отмене «драконовских» санкций против КНДР

Россия призывает зарубежные страны отказаться от «драконовских» санкций в отношении КНДР на фоне гуманитарного кризиса в стране, заявил глава департамента международных организаций российского Министерства иностранных дел Петр Ильичев в интервью РИА «Новости».

По его словам, из-за введенного в связи с пандемией карантина Северную Корею покинули все командированные сотрудники гуманитарных агентств, с августа 2020 года в страну не поступило ни одного контейнера гуманитарной помощи. При этом на данный момент «перспективы отмены тотальных карантинных ограничений в стране не просматриваются».

Ильичев подчеркнул, что на ситуацию в КНДР влияют также санкции, введенные Советом безопасности ООН ограничительные меры усиливаются «драконовскими односторонними рестрикциями».

«Совокупность этих мер не достигает поставленной цели, но бьет по народному хозяйству и простому населению <...> Россия постоянно привлекает внимание международных партнеров к этой проблеме, призывая их к переоценке такой негуманной политики», – отметил представитель МИДа.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что нынешняя ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда-либо.