США оценили Россию как агрессора

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассматривают РФ в ситуации на российско-украинской границе как «агрессора» и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели - так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем», — говорится в сообщении.

Ранее в Верховной раде фракция президентской партии «Слуга народа» потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.