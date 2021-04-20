В парламенте Чехии призвали требовать у России компенсацию за взрыв в Врбетице

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На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
Police of the Czech Republic

Нижняя палата парламента Чехии призвала правительство республики потребовать от России выплату компенсации за ущерб в результате взрыва в Врбетице, сообщает Mlada fronta Dnes.

Кроме того, по данным газеты, депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства России в Чехии.

«Мы гордая страна и будем защищаться», - цитирует издание слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Во вторник, 20 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными.