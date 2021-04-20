В парламенте Чехии призвали требовать у России компенсацию за взрыв в Врбетице

Нижняя палата парламента Чехии призвала правительство республики потребовать от России выплату компенсации за ущерб в результате взрыва в Врбетице, сообщает Mlada fronta Dnes.

Кроме того, по данным газеты, депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства России в Чехии.

«Мы гордая страна и будем защищаться», - цитирует издание слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.

Во вторник, 20 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными.