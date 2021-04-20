Зеленский заявил, что Запад готов ввести новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности западных стран ввести более жесткие ограничительные меры в отношении России. Об этом говорится в видеообращении, которое распространил офис украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что Киев «не боится», поскольку имеет мощную поддержку международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, а также со стороны Совета Европы и НАТО.

«Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции», - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинским гражданам необходимо понимать, какими будут конкретные шаги, на которые готовы пойти международные партнеры. По мнению Зеленского, от них в скором времени могут потребоваться более решительные меры, чем «дипломатическая обеспокоенность».

Также в видеообращении Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Он напомнил российскому лидеру, как тот однажды заявил, что «если драка неизбежна – нужно бить первым»