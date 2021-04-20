Глава МИД Украины сообщил, что Лавров ему «не перезвонил»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с иностранными журналистами рассказал о неудачных попытках связаться по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Я просил звонка у министра Лаврова несколько месяцев назад, и тот не перезвонил», — цитирует Кулебу ТАССТАСС.

При этом он напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже запрашивал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, однако также «не нашел отклика Москвы».

По словам Кулебы, данная ситуация является одной из причин того, что между двумя странами не ведутся переговоры.

Также глава МИД Украины рассказал о том, что переговоры советников «нормандской четверки» накануне прошли неудачно и обвинил в безрезультатности встречи Москву, которая, по его словам, «не демонстрировала достаточно конструктива».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о запросах Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, как утверждает украинская сторона, были направлены на прошлой неделе. Вместе с тем Песков обратил внимание, что российскому лидеру «всегда есть что сказать о том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны».