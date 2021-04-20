Песков прокомментировал возможность возвращения посла Антонова в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский посол в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан смогут вернуться к работе в своих диппредставительствах после консультаций.

По его словам, возвращение дипломатов после окончания консультаций обосновывается целесообразностью.

«Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ. И существуют также определенные контакты, в том числе контакты Патрушев-Салливан <…> в ходе которых эта ситуация обсуждается», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что в отношении российского посла решение будет принято президентом РФ Владимиром Путиным, когда возникнет такая надобность.

Ранее стало известно, что Салливан планирует вернуться в Москву в течение нескольких недель до того, как может состояться саммит президента США Джо Байдена и президента России.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». По его словам, с такой рекомендацией к дипломату обратился помощник президента РФ Юрий Ушаков.