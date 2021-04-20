Госдума приняла законы о запрете иного гражданства и вида на жительство чиновникам

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 20 апреля, приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Основной законопроект с поправками был внесен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в развитие норм Конституции.

Законом вводится запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием двойного гражданства (подданства) либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание российского гражданина на территории другой страны.

Кроме того, госслужащие будут обязаны уведомлять о прекращении российского гражданства и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Под нормы о запрете подпадают сотрудники госохраны, таможенных органов, военнослужащие, росгвардейцы, сотрудники МЧС, СВР, ФСИН, депутаты, руководители субъектов Российской Федерации, председатель Центробанка, сотрудники МВД и СК, а также уполномоченный по правам ребенка, финансовый омбудсмен и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Ко второму чтению уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.

В январе текущего года правительство России поддержало проект о запрете второго гражданства для чиновников.