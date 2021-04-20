Посол Евросоюза Маркус Эдерер посетил МИД России

Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер во вторник, 20 апреля, посетил Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически. Это моя работа», — ответил он на вопрос журналистов о цели визита.

Дипломат провел в здании российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади полтора часа.

Ранее 16 апреля, посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России на фоне вызова посла РФ Андрея Келина в Форин-офис по обвинению во «враждебной линии поведения Москвы».

Официальный представитель российского министерства Мария Захарова назвала произошедшее цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций Соединенных Штатов.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под действие ограничений попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.