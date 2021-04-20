Конгрессмены обвинили Байдена в «опасной слабости» в отношениях с Россией

Представители Республиканской партии в конгрессе США раскритиковали американского президента Джо Байдена за «слабый подход» в диалоге с Россией. Об этом сообщает издание National Review.

По мнению председателя группы конгрессменов Джима Бэнкса, глава Белого дома вернулся к политике «перезагрузки», которую ранее проводил бывший президент США Барак Обама.

Отмечается, что несмотря на то, что Байден в ходе предвыборной кампании критиковал действия американского экс-президента Дональда Трампа по отношению к РФ, называя их «недостаточно жесткими», положительные высказывания Трампа о президенте России Владимире Путине не помешали ему нарастить военное присутствие США в Восточной Европе и ввести серию санкций против Москвы.

Бэнкс также подчеркнул, что жесткая риторика главы Белого дома не очень отображается на реальных действиях, демонстрируя «опасную слабость» лидера США.

Ранее американские эксперты выразили сомнения в оправданность антироссийских санкций, введенных администрацией президента США из-за предполагаемой кибератаки через программное обеспечение SolarWinds.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении РФ. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.