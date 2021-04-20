США хотят поставить проблему изменения климата в центр своей внешней политики

Администрация президента США Джо Байдена планирует вынести проблему изменения климата на планете в центр своей внешней политики. Такое заявление сделал глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что такое поручение Байден дал еще в первую неделю своего пребывания у власти.

«Мы поместим климатический кризис в центр нашей внешней политики и [стратегии обеспечения] национальной безопасности», — сказал Блинкен.

Однако это, как указал он, вовсе не значит, что Вашингтон будет считать прогресс других государств по климату основанием для того, чтобы закрывать глаза на «плохое поведение в других сферах», которые важны для национальной безопасности США.

Государственный секретарь подчеркнул, что климат — это не «разменная карта», а «наше будущее».

Как сообщалось, США намерены провести саммит по климату в период с 22 по 23 апреля. Байден пригласил различных мировых лидеров, в том числе президента России Владимира Путина, всего приглашения были направлены 40 главам государств. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата.

Ранее стало известно, что власти 12 американских штатов подали в суд на Байдена из-за указа о климате.