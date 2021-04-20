Экс-глава СБУ заявил, что Киеву нужно отказаться от иллюзий в отношении Запада

Бывший глава СБУ, экс-руководитель военной разведки Украины генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Киеву следует отказаться от иллюзий в отношении Запада. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

По его словам, у Запада в данный момент отсутствует общая стратегия в отношении Украины, а также нет «общего видения стратегии в отношении России».

Как указал Смешко, конфликт в Донбассе отвечает и интересам стран Запада, при этом в них не знают, как обеспечить его решение.

Он считает, что Украине нужно рассчитывать в первую очередь на себя. «За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — сказал Семашко.

Ранее в апреле украинский президент Владимир Зеленский назвал то, что станет проверкой отношений Киева и Запада.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. Его жертвами стали порядка 13 тысяч человек.