Скончался бывший вице-президент США Уолтер Мондейл

Умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, который занимал свой пост при администрации президента Джимми Картера, сообщает Axios,ссылаясь на представителя его семьи.

Политик ушел из жизни на 94-м году жизни.

Причина его смерти не приводится.

Как отмечает портал, Мондейл «изменил» в США роль вице-президента. Он тесно сотрудничал с президентом Картером и играл активную роль как во внешней, так и во внутренней политике Соединенных Штатов.

Мондейл был членом Демократической партии США. Он занимал должность вице-президента с 1977 по 1981 год в администрации Картера. В 1984-м политик выдвигался кандидатом в президенты от демократов, но проиграл республиканцу Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год он был послом США в Японии.