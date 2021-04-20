Axios: посол США не собирается покидать РФ, несмотря на рекомендацию Москвы

Посол США в России Джон Салливан не собирается уезжать из страны, несмотря на рекомендации Москвы поехать на консультации в Вашингтон. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

По словам собеседников портала, если российская сторона хочет, чтобы дипломат покинул РФ, то его «придется заставить» это сделать.

16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала Салливану отправиться в Вашингтон и «провести там подробные, серьезные консультации».