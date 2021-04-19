МИД Австрии выступил против антироссийских санкций

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что на сегодняшний день необходимо сосредоточиться на диалоге с Россией, а также отказаться от введения дальнейших санкций. Об этом сообщает газета Die Welt.

«В настоящий момент нужно сосредоточить внимание на том, чтобы способствовать деэскалации и вновь запустить диалог», — отметил министр.

По мнению Шалленберга, в данных целях необходимо использовать все необходимые форматы диалогов и специализированные организации, такие как трехсторонняя контактная группа, ОБСЕ и «нормандский» формат.

Кроме того, он выразил обеспокоенность из-за нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе и назвал происходящую ситуацию «опасной игрой с огнем».

«Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого «нормандского» формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против отношении России», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предсказал Донбассу и Крыму будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле».

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.