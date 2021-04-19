Патрушев заявил Салливану о безосновательности новых санкций

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе телефонных переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном заявил, что новые санкции Соединенных Штатов против России безосновательны, также США не должны вмешиваться в дела России и ее союзников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СБ.

«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», — указано в сообщении.

Патрушев подтвердил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном с целью нормализации российско-американских отношений.

Ранее Патрушев и Салливан провели телефонные переговоры, в рамках которых они обсудили взаимодействие России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также стратегическую стабильность.