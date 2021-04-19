Патрушев и Салливан провели переговоры

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан провели телефонные переговоры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Совбез РФ.

«Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Кроме того, политики обсудили вопросы, связанные с Договором по открытому небу.

Патрушев подтвердил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном с целью нормализации российско-американских отношений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов во время пресс-конференции в понедельник, 19 апреля, будет ли ответ российской стороны на американские санкции болезненным.

По словам представителя Кремля, дело не в болезненности, и Россия не является инициатором санкционного обмена.