Боррель ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Брюссель в настоящий момент не работает над новыми санкциями против России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций», — сказал он.

Ранее СМИ узнали, что некоторые страны Европейского союза предлагают ввести санкции против нескольких российских граждан в качестве поддержки США.

Речь идет о санкциях за якобы причастность России к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как рассказал источник, кибератака затронула также страны Евросоюза.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.