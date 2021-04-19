Песков: Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин проведет совещания со своей администрацией и правительством по подготовке к посланию Федеральному собранию.

По словам Пескова, послание пройдет 21 апреля в выставочном зале Манеж.

«Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства — экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания», — отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что международные телефонные переговоры продолжаются, несмотря на подготовку к посланию.

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о составе участников послания президента Федеральному собранию. По его словам, послание Путина также будет слушать губернаторский корпус.

Ранее в Кремле заявляли, что послание Путина парламенту будет «постковидным».