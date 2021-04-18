Макрон засомневался в возможности «Спутника V» ускорить вакцинацию в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает, что российское лекарство от COVID-19 «Спутник» могут не использовать в ЕС для ускорения вакцинации. Об этом сообщает CBS.

По словам французского лидера, препарату надо еще получить одобрение со стороны санитарных властей Европы. Макрон добавил, что Европе достаточно тех ресурсов, которые есть сейчас.

«У нас есть некоторые очень четкие принципы. Во-первых, если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории», — обратил внимание президент Франции.

Он подчеркнул, что в случае одобрения российского препарата от коронавируса, нужны будут временные ресурсы для запуска производства «Спутника V» на территории европейских стран.

Российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан российскими специалистами Центра имени Гамалеи.

Ранее в ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире.