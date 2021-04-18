Госдеп отреагировал на заявления о связи США с попыткой переворота в Белоруссии

США не имеют отношения к каким-либо заговорам, связанным с планируемым переворотом на территории Белоруссии. Кроме того, представитель Госдепартамента опроверг информацию о планах по покушению на белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — подчеркнул представитель Госдепа.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон может оказать консульскую помощь своему гражданину. До этого появилась информация, что был задержан в связи с причастностью к покушению на президента Белоруссии адвокат Юрий Зенкович. У него двойное гражданство Белоруссии и Соединенных Штатов.

Ранее в ФСБ раскрыли детали планировавшегося переворота в Белоруссии. Переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы .