Посол Украины призвал Германию помочь Киеву со вступлением в НАТО

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник полагает, что Германия должна помочь Киеву войти в НАТО. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По словам посла, Германия должна «взять на себя ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО».

«И как можно скорее, без каких-либо оговорок», — сказал он.

По мнению посла, Германия «несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа».

Отмечается, что зампред парламентской фракции Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль выступил против.

«Сейчас требуется деэскалация. Поэтому ясно, что вступление Украины в НАТО, очевидно, не значится в повестке дня», — сказал он.