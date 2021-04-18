Правоцентрист Лассо победил на выборах в Эквадоре

Бывший банкир Гильермо Лассо, который является представителем правоцентристского «Движения КРЕО», победил на президентский выборах в Эквадоре, о чем стало известно после подсчета 100% голосов, сообщает РИА «Новости».

Согласно окончательным данным, Лассо поддержали 52,36% избирателей. Его соперник Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды», получил 47,64% голосов.

В 2017 году, во время предыдущих выборов в Эквадоре, политический процесс сопровождался сопровождались массовыми беспорядками и столкновениями с полицией, в них, в первую очередь, принимали участие сторонники Гильермо Лассо.

Победитель выборов-2021 Лассо обещал искоренять коррупцию и провести массовую вакцинацию населения Эквадора, а также провести реформу образования, расширив доступ к бесплатному высшему образованию.

Ранее стало известно, что правоцентрист и бывший банкир Лассо лидирует на выборах президента Эквадора.