Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о Крыме и Донбассе «гадостью» и «пакостью»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Зеленский заявил, что Крым и Донбасс ожидает судьба, напоминающая «зону отчуждения в Чернобыле». Президент говорил, что там будет по-настоящему «мертвая территория». Избежать такого сценария можно, если жители двух регионов стали бы считать себя украинцами, уверен он.

Парламентарий в связи с этим высказыванием украинского лидера указал, что тот «продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма».

«Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что Крым на сегодняшний день является одним из самых процветающих и привлекательных регионов России. Политик также отметил, что об этом говорят, в том числе представители международного сообщества.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя эти слова Зеленского, выразила мнение, что главе Украине нужно посмотреть, что он сделал с собственной страной.