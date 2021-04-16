Захарова обвинила США в информационной кампании против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и американские чиновники развернули против России информационную кампанию. Об этом пишет RT.

«Развернута настоящая информационная кампания. Развернута она с участием официальных лиц США и СМИ этой страны, которые явно (здесь уже не нужно ни гадать, ни предполагать) действуют тоже в этом общем оркестре», — сказала Захарова.

По словам дипломата, недавно американские официальные лица заявляли, что якобы «Радио Свобода»* «зажимается, не дают им работать, мешают». Тем не менее, как заявила представитель МИД, закон об иноагентах был принят «исключительно как ответная на действия США».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану меры, которые РФ предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.