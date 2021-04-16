Зеленский и Макрон проводят встречу в Елисейском дворце в Париже

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский начали переговоры. Об этом сообщают представители офиса главы украинского государства в Telegram-канале.

Макрон и Зеленский в пятницу, 16 апреля, встретились во французской столице.

«В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один на один», — уточнили в пресс-службе Зеленского.

Украинский лидер прибыл во Францию с рабочим визитом на фоне эскалации ситуации в Донбассе. Зеленский ранее подчеркнул, что к его переговорам с Макроном позже присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к дипломатическому разговору по решению конфликта в Донбассе.

Помимо того, в Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров Макрона и Зеленского.