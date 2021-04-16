Зеленский: Украина всегда готова к дипломатическому разговору по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к дипломатическому разговору по решению конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыл в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в пятницу, 16 апреля.

13 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен возвращать оккупированные территории, используя военную силу, однако силовики в Донбассе готовы к любому обострению ситуации.

Украина и государства Запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с присутствием российских военных у российско-украинской границы. В США заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении российской армии в Крыму и на восточной границе Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя подобные заявления, обратил внимание на то, что российские военные находятся на своей территории, в своей стране, и задался вопросом, что США делают в тысячах километров от своей собственной территории, отметив, что этот вопрос пока остается без ответа.