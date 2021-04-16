Нарышкин посчитал новые санкции США против РФ недружественными
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает новый пакет санкций со стороны США недружественным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Нарышкина, действия Вашингтона могут привести к разрушению отношений двух стран.
«Я хотел бы в целом сказать о принятом администрацией Соединенных Штатов Америки очередном пакете санкций в отношении Российской Федерации. Это недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг», — подчеркнул директор СВР.
Как отмечает Нарышкин, действия США также стали вкладом в разрушение международной стабильности. По его мнению, подобная стабильность определяется отношениями Российской Федерации и Соединенных Штатов. Он не исключает, что санкциями нарушается принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира.
«Тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции», — обратил внимание директор ведомства.
Ранее США призвали Россию к пропорциональному ответу на санкции. Американский президент также подчеркнул важность прямых переговоров и поддержания контакта с российским коллегой.