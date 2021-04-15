Канадский депутат появился голым во время онлайн-заседания

Канадский депутат Уильям Амос, который представляет муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился голым во время онлайн-заседания Палаты общин, сообщает Daily Beast.

На кадрах видно, что Амос стоит между флагами Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном.

Издание дополняет, что позднее депутат извинился за «свою досадную ошибку» перед коллегами в электронном письме.

«Искренне прошу прощения у коллег в Палате общин…видеотрансляция случайно включилась, когда я переодевался в рабочий костюм после пробежки. Такого больше не повторится», — написал Амос.

В свою очередь, депутаты призвали парламентария быть бдительным, находясь рядом с камерой и микрофоном компьютера. Как отметил один из них, Клод Дебеллефейль, правила Палаты общин требуют, чтобы депутаты носили пиджак, галстук, рубашку, брюки и нижнее белье.

В феврале этого года на Сахалине депутат Собрания Томаринского городского округа Сергей Булатов лишился мандата после матерной песни в TikTok.