МИД Франции: серьезной перспективы вступления Украины в ЕС нет

Госсекретарь при министерства иностранных дел Франции Клеман Бон заявил в четверг, 15 апреля, что пока нет серьезных перспектив для вступления Украины в Европейский союз. Об этом он сказал в эфире радиостанции Radio J.

По его словам, у ЕС и Украины хорошие отношения, европейские страны поддерживают украинское государство, в том числе «в нынешней сложной ситуации с Россией».

«Но это не означает вступления (в Евросоюз - ред.). Я думаю, что это не серьезная перспектива», — сказал Бон.

В предстоящую пятницу, 15 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Елисейском дворце в Париже.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы вступить в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет. При этом он назвал две причины, почему украинское государства до сих пор не вступило в Евросоюз: незаконченная работа государства над европейскими стандартами; ряд стран ЕС, которые скептически относятся к дальнейшему расширению объединения.