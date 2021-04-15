Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по людям с флагами РФ

Первый президент Украины Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе объяснил свое высказывание о готовности использовать личное оружие в случае нападения на него «парашютистов с российскими флагами». Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-глава государства заявил, что он не жалеет о своих словах, так как, по его мнению, «он не один, кто это сказал».

«Думаю, может быть, (так сказали — «Газета.Ru) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», — отметил Кравчук.

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