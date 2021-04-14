Байден предложил Путину провести встречу «в предстоящие недели»

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели». Об этом заявил госсекретарь американского лидера Энтони Блинкен, пишет РИА «Новости».

«Президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — сказал Блинкен.

Белый дом, в свою очередь, заявлял, что мероприятие может пройти в ближайшие несколько месяцев.

Накануне Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.