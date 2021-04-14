Зюганов опроверг слова Жириновского о своей отставке

Глава Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов опроверг слова лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского о своей отставке, назвав их проявлением весеннего обострения, сообщает РИА «Новости».

«Весеннее обострение, которое все каждый раз замечают у Жириновского, очевидно, вступило в активную фазу. Отсюда и не вполне адекватное высказывание в отношении руководства КПРФ», — ответил Зюганов.

Он посоветовал политическому оппоненту заниматься делами своей партии и не вмешиваться во внутренние процессы КПРФ.

Лидер ЛДПР ранее заявил, что Геннадий Зюганов в личном разговоре с ним сообщил об отказе участвовать в ближайших внутрипартийных выборах.

«Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Афонин. Хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод», — заявил тогда Жириновский.

Лидер ЛДПР имеет ввиду Юрия Вячеславовича Афонина, члена Президиума ЦК КПРФ, депутата Государственной думы и первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.