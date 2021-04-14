Американский аналитик предрекает большие людские потери в войне с Россией

Аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон заявил, что США могут понести значительные людские потери в случае участия в возможной конфронтации с Россией на востоке Украины, сообщает издание National Interest.

«Россия — крупнейшая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная за небольшой срок убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», — утверждает Лоусон, указывая на реальность ядерного конфликта.

По его мнению, война против России повлечет за собой уязвимость против Китая.

«Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», — считает американский аналитик.

Главной стратегической ошибкой США Грег Лоусон назвал сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, это остается главной проблемой во взаимоотношениях с Россией.

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