Байден предложил Путину провести саммит на нейтральной территории

Президент США Джо Байден созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным и предложил в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — говорится в сообщении.

В ходе разговора, Путин рассказал о базирующихся на минском «Комплексе мер» подходах к политическому урегулированию.

Кроме того, Байден оказался заинтересован в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, глобальное изменение климата, ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа.

Также президент США подтвердил приглашение Путина принять участие в Климатическом саммите 23 апреля.

По итогам телефонного разговора двумя сторонами было принято дать указания в соответствующие ведомства и проработать затронутые вопросы.

Также американский лидер предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне «в третьей стране», передает пресс-служба американского лидера.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, 8 апреля, что несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве.