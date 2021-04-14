Пелоси пригласила Байдена выступить с первой речью в Конгрессе 28 апреля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси направила президенту США Джо Байдену приглашение на заседание законодательного органа. Об этом сообщает ТАСС.

В своем заявлении она предложила главе Белого дома выступить перед обеими палатами.

Ожидается, что мероприятие состоится 28 апреля.

«Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и (реализации. — «Газеты.Ru») возможностей этого исторического момента», — говорится в заявлении Пелоси.

Это выступление Байдена может стать первым обращением к Конгрессу с момента победы политика на выборах главы государства.

Ранее Пелоси прокомментировала решение сената по импичменту экс-президента США Дональда Трампа.