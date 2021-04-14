В США назначили первого замгоссекретаря

Американский сенат вынес решение в отношении кандидатуры на пост первого заместителя госсекретаря США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению, на это место назначена Уэнди Шерман.

В пользу ее кандидатуры проголосовали 56 членов сената, а против — 42.

Шерман, которая ранее была заместителем госсекретаря по политическим делам в период президентства Барака Обамы в 2011 — 2015 годах.