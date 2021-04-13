В Белоруссии задержали экс-главу пресс-службы Лукашенко Федуту

В Белоруссии задержали лидера белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева и политолога Александра Федуту. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела… по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже будет предоставлена полная информация по данной ситуации.

Ранее из СИЗО белорусского КГБ под подписку о невыезде выпустили Александра Федуту – политолога и литературоведа, который во время минувших президентских выборов был идеологом команды кандидата в президенты Владимира Некляева. Он пробыл в СИЗО 4 месяца – дольше большинства прочих белорусских оппозиционеров, арестованных на следующий день после президентских выборов 19 декабря 2010 года.