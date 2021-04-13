Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, обязанности руководителя региона он возложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА «Новости».

В распоряжении чеченского лидера не указано, когда он вернется к своим обязанностям.

Накануне, 12 апреля, в связи с наступлением месяца Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост, Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов.

Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2021 году приходится на 13 апреля, завершится он 13 мая.

Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие не вкушают пищу и не пьют воду, а также избегают развлечений. Есть и пить позволяется только в промежуток после заката и до восхода солнца.

Ранее сообщалось, что начало Рамадана в некоторых арабских странах перенесли на другой день.