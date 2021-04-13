В Кремле объяснили, с чем связано решение ограничить авиасообщение с Турцией

Решение Москвы, связанное с ограничением авиасообщения с Турцией, не было политическим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ограничения вводят на фоне заболеваемости COVID-19 в Турции.

У пресс-секретаря главы государства узнали, могла ли быть связь с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины.

«Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Российский оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения затронули и Танзанию.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет. В ведомстве порекомендовали гражданам России перенести путевки в данные страны с вылетом до 1 июня