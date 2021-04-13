Песков опроверг подготовку Путиным послания в «секретном бункере»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что российский лидер готовит послание парламенту якобы в секретном бункере.

«Послание готовится в Кремле, в процессе подготовки участвуют самые разные экспертные подразделения и никакого секрета здесь нет», — заявил Песков.

Ранее Bloomberg опубликовал информацию, что подготовка к посланию Путина парламенту настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном «бункере», расположенном через Москву-реку от здания правительства.

«Напротив Белого дома через реку, это не секретный бункер, а координационный центр правительства, который располагается в конференц-зале. Там бывает большое количество представителей сферы бизнеса, депутатов. Сегодня этот координационный центр. Это комплекс гостиницы «Украина», — пояснил Песков.