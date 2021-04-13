Зеленский назвал то, что станет проверкой отношений Украины и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с журналом Time, что якобы «агрессивные действия» действия России у границ станут проверкой отношений Запада и Киева.

«То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером», — цитирует Зеленского РИА «Новости».

Украинский лидер также назвал это «своего рода испытанием».

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения. По его словам, американский лидер четко обозначил свою позицию: «если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь опроверг заявления американской стороны о якобы «скоплении» российских сил на границе с Украиной.

Ранее американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Подобные заявления делали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.